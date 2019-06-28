28.06.2019 14:20
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Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir , geçen sezon Bursaspor 'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulüp üst yöneticisi ( CEO ) Mustafa Eröğüt'ün de katıldığı törenle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Furkan Soyalp'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası 'nda ise 1 maça çıktı.
Kaynak: AA
CEO , Bursaspor , Başakşehir , Spor

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