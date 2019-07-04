04.07.2019 12:56
Haberler» Spor» Haber

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Mısır kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.
Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Azubuike, Medipol Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak.
Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor formasını giymişti.
Kaynak: AA
Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:01   "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"
16:00   Samsunspor Altay'dan Ferhat Çulcuoğlu'nu transfer etti
15:59   İzmir'de çok özel kamp
15:59   Bodrumspor'da iç transfer başladı
15:58   Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdı
15:58   Başpehlivan Okulu Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak
15:51   Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı