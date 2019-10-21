Haberler » Spor » Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

21.10.2019 19:26Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları başladı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli takımın teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, pas bağlantılı savunma ve hücum çalışması ile sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:57 Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
21:01 Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
20:56 Esat Delihasan: "Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonayı bekliyoruz"
20:53 CANLI YAYIN DUYURUSU
20:46 Sergio Ramos: "Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz"
20:46 "BAD Basketbol Oskarları" sahiplerini buldu
20:45 İttifak Holding Konyaspor- Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
21.10.2019 21:08:15