Haberler» Spor» Haber

Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

16.08.2019 14:49 Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanda sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için aynı gün saat 17.00'de Malatya'ya hareket edecek.

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:27   Akhisarspor'dan forvete takviye
15:26   Kayserispor'da 4 eksik var
15:23   Yeni Malatyaspor lige puanla başlamak istiyor
15:23   FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu
15:22   Voleybol Yaz Okulu'na çocuklardan yoğun ilgi
15:21   Dünya şampiyonu tekvandocunun hedefi olimpiyat oyunları
15:16   Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok