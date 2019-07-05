05.07.2019 21:31
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Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından dar ve geniş alan organizasyonları üzerinde durulduğu belirtildi.
Antrenmana izinli olan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan'ın katılmadığı aktarıldı. Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.
Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Fatih Terim Stadı, Başakşehir, İstanbul, Spor

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