Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor
ile 8 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir
hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Denizli'ye gidecek.