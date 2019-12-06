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Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile 8 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.

06.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel ile 8 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Medipol hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Denizli'ye gidecek.

Denizlispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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