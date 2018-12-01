Sivasspor, Lider Başakşehir'i Deplasmanda Devirdi: 1-0

Spor Toto Süper Ligde son 5 maçından galibiyetle ayrılan lider Medipol Başakşehir'e, Demir Grup Sivasspor 'dur' dedi. Kırmızı-beyazlı ekip 35. dakikada Muhammet Demir'in golüyle güçlü rakibine 11 hafta sonra mağlubiyeti tattırdı. 35'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Gabriel Torje'nin ara pası sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Muhammet Demir, topu kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.45'inci dakikada Gael Clichy'nin ortasında Emre Belözoğlu topu ıskaladı ve top ceza sahası dışına çıktı. Pozisyonun devamında Mahmut Tekdemir, ceza yayı gerisinden şutunu çekti ancak top auta çıktı. İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'İN BASKISI GOL GETİRMEDİ

58'inci dakikada Robinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği top az farkla auta gitti. 65'inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Edin Visca'nın yerden vuruşu kaleci Tolgahan Acar'ın kontrolünde yandan auta çıktı. 71'inci dakikada rakip ceza sahası içinde Visca tek pasla topu Adebayor'un önüne bıraktı. Adebayor'un vuruşunda Sivasspor savunması kademeye girdi, devamında Visca topu auta gönderdi.

BAŞAKŞEHİR, EVİNDE 13 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

79'uncu dakikada Başakşehir'de Kerim Frei'ın ortasında kafa vuruşu yapan Visca'nın şutunu Tolgahan kornere çeldi. 79'uncu dakikada ceza sahası içinde Mossoro'nun sert şutunu kaleci Tolgahan kornere gönderdi. 86'ncı dakikada Başakşehir'de Visca sağdan çizgiye indi, topu ceza sahasındaki Napoleoni'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun topun gelişine yaptığı şut üstten dışarı çıktı. Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Medipol Başakşehir evinde 13 maç sonra mağlup olmuş oldu.