Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Maçından Notlar

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:17



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:17

Spor Toto Süper Lig 14'üncü haftasında lider Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çaldı.Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 13 hafta sonunda 30 puan toplayan Medipol Başakşehir liderliğini sürdürürken, rakibi Sivasspor 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 15 puan topladı ve 12'nci sırada yer aldı.İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VARMedipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem maç kadrosunda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları İrfan Can Kahveci ve Manuel da Costa da Demir Grup Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde sahaya şu ilk 11'i sürdü:"Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic"Demir Grup Sivasspor'da ise Brezilyalı oyuncu Douglas Santos cezalı, Mert Hakan Yandaş'ın ise sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede teknik direktör Hakan Keleş sahaya şu ilk 11'i sürdü:"Tolgahan- Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Ndinga, Hakan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir"BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR'A KARŞI ZORLANIYORMedipol Başakşehir son 4 lig maçında Sivasspor'a karşı kazanamıyor. Geçen sezon iki takımın arasında oynana maçlarda Sivasspor rakibini Sivas'ta 15'inci hafta mücadelesinde 1-0 mağlup ederken, 32'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sivasspor'un bir alt kümeye düştüğü 2015-2016 sezonunda da Sivasspor 13'üncü haftada Başaşehir ile 2-2 berabere kalırken, aynı skorla 30'uncu haftayı da 1'er puanla tamamladı.EMRE BELÖZOĞLU İLK 11'E GERİ DÖNDÜMedipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ligin 3'üncü haftasında Akhisarspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyerken 11'hafta sonra yine kaptanlık pazubandını koluna taktı ve karşılaşmaya ilk 11'de başladı."TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN SIFIR ATIK"Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maça 'Temiz bir çevre için sıfır atık' pankartıyla çıktı. - İstanbul