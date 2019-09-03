Haberler» Spor» Haber

Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Göztepe forması giyen genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna katttı.

03.09.2019 15:44 Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Göztepe forması giyen genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna katttı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Göztepe forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Alim Can Menteşe altyapımıza transfer edildi.
Genç futbolcumuza ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Göztepe 21 Yaş Altı Takımı'nda 27 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:00   Beşiktaş'ın uefa avrupa ligi kadrosu belli oldu
20:58   Galatasaray'da yeni transferler antrenmanda
20:58   Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
20:46   Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu
20:42   Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
20:39   A milli takım'da hazırlıklar sürüyor (1)
20:38   A milli takım, andorra maçına hazırlanıyor (2)