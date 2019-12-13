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Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Medipol Başakşehir, grubu lider tamamlayarak, tarihinde ilk kez adını üst tura yazdırdı.

13.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:10

UEFA Ligi J Grubunda Medipol tarihinde bir ilke imza attı. Turuncu-lacivertliler, grup aşamalarının son hafta müsabakasında Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach'ı geriden gelip 2-1 mağlup ederek, grubu lider tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında gruplardan çıkmayı başardı.

GERİDEN GELDİ, TARİH YAZDI

Medipol Başakşehir, müsabakanın 33. dakikasında Thuram'ın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Turuncu-lacivertliler, İrfan Can'ın ayağından 44. dakikada bulduğu gol ile soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya çok daha farklı başlayan Başakşehir, 90'da Crivelli'nin golüyle UEFA Avrupa Ligi'nde ve Avrupa kupalarında ilk kez son 32'ye gitmeyi başardı.

Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı!

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor


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