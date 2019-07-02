02.07.2019 21:09
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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda mesajı

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu Emre Belözoğlu için veda mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu Emre Belözoğlu için veda mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter'daki hesabından paylaşılan ve 38 yaşındaki oyuncunun Medipol Başakşehir'de çıktığı antrenmanlar ile maçlardan kesitlerin de yer aldığı videoda, "Bazen kardeşleriniz, en yakın dostlarınız çok istedikleri şeyleri yapabilsinler diye 'Hoşça kal' demek gerekir. Sessizce ve içten bir tebessümle. 'Hoşça kal' büyük kaptan. Seviyoruz seni. Her şey değişse de bu hiç değişmeyecek." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda ise "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil..." denildi.
Dört sezon boyunca Medipol Başakşehir forması giyen Emre, eski takımı Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA
Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor

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