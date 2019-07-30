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Medipol Başakşehir'den güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren ve ön elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Başakşehir'den eğlenceli bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.

30.07.2019 13:32
Medipol Başakşehir'den güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Başakşehir'den güldüren bir paylaşım geldi.

Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından #SenVarsanBirFazlayız hashtag ile paylaşın Devler Ligi videosu kısa sürede çok beğenildi.

Başakşehir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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Galatasaray, Başakşehir, Twitter, Spor

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