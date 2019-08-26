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Medipol Başakşehir'den sürpriz Quaresma hamlesi

Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı ve kendisine kulüp bulması istenen Quaresma için Medipol Başakşehir devreye girdi. Portekizli yıldızın İstanbul'da kalmak için teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Siyah beyezlı ekibin, Quaresma'nın Süper Lig'de büyük bir kulübe gitmemesi için fesih sözleşmesine özel bir madde koyacağı iddia edildi.

26.08.2019 15:03 Medipol Başakşehir'den sürpriz Quaresma hamlesi

Turuncu Lacivertli ekip, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma'yı renklerine bağlamak istiyor.

Tecrübeli futbolcuya, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sunulduğu belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Portekizli oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Quaresma için Beşiktaş kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılarla anlaşmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ HAMLE

MenaJeri aracılığıyla kulüp bakmaya başlayan Portekizli oyuncunun, Süper Lig'den birkaç kulüple temas halinde olduğu iddiası, yönetimde paniğe yol açtı. Tecrübeli oyuncunun, şampiyonluk yarışında yer alacak başka bir takıma gidebilme ihtimalini göz önünde bulunduran Siyah- Beyazlılar, sözleşme feshine Süper Lig için özel tazminat maddesi koydurmayı planladığı bildirildi.

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Ricardo Quaresma, Başakşehir, İstanbul, Beşiktaş, Spor

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