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Medipol Başakşehir'den UEFA'ya yanıt: Selam olsun!

Medipol Başakşehir Kulübü, Twitter hesabından geçmiş dönemde forma giyen oyuncuların asker selamı verdiği görüntüleri paylaşarak, "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... Selam olsun!" notunu düştü.

29.10.2019 22:48

İstanbul Başakşehir Kulübü, Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu. Medipol Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular Semih Şentürk, Cenk Ahmet Alkılıç, Arda Turan, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Robinho, İrfan Can Kahveci, Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... Selam olsun!" ifadelerine yer verildi.

UEFA İRFAN'A SORUŞTURMA AÇMIŞTI

İstanbul Başakşehir Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası UEFA'nın oyuncuları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Medipol Başakşehir'den UEFA'ya yanıt: Selam olsun!

Başakşehir, Twitter, Spor


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