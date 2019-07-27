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Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Fransa 2'nci Lig ekibi Caen'de forma giyen Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

27.07.2019 18:35 Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Fransa 2'nci Lig ekibi Caen'de forma giyen Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçen sezon Fransız ekibi Caen Kulübü'nden forma giyen başarılı forvet oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Crivelli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.



Başakşehir, Fransa, Enzo, Spor

Kaynak: DHA

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