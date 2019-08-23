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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.08.2019 20:50 Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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