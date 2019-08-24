Medipol Başakşehir 1-0 Fenerbahçe / Canlı anlatım

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir evinde lider Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
32' Medipol Başakşehir, Crivelli'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
26' Savunmanın arkasına sarkan Edin Visca'nın pasında topu ağlara gönderen Crivelli'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
15' Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriqi dokundu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
9' Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşu kaleci Altay'da kaldı.
2' Edin Visca, sol kanattan kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi. Altay, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
1' Mücadele Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı.
İŞTE İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Ozan Tufan, Tolga, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Kritik maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.