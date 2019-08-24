Haberler» Spor» Haber

Medipol Başakşehir 1-0 Fenerbahçe / Canlı anlatım

Süper Lig'de 2. hafta maçında lider Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Ersun Yanal bu maçta Ozan Tufan'ı sağ bek olarak oynatıyor.

24.08.2019 20:47 Medipol Başakşehir 1-0 Fenerbahçe / Canlı anlatım

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir evinde lider Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

32' Medipol Başakşehir, Crivelli'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

26' Savunmanın arkasına sarkan Edin Visca'nın pasında topu ağlara gönderen Crivelli'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

15' Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriqi dokundu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

9' Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

2' Edin Visca, sol kanattan kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi. Altay, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

1' Mücadele Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Ozan Tufan, Tolga, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Kritik maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe, Emine BulutFenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı

'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler

Brezilyalı forvet Bruno Henrique, BoltBrezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu

BeşiktaşBeşiktaş'tan Quaresma açıklaması


Ozan Tufan, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

YORUMLAR (1)
AYDINFB: Stoper ve sol açık alamayın ve mal gibi seyredin bu sene gene bir halt olmayacak anlaşıldı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
22:23   Koç, Gümüşdağ ve Güneş yan yana
22:18   Kardemir Karabükspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı
22:16   Real Madrid, Valladolid ile berabere kaldı
22:13   Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
22:12   Medipol başakşehir - fenerbahçe (fotoğraflar)
22:12   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
22:04   Muriqi, eski hocasını unutmadı