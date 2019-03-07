Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)
CUMARTESİ
16: 00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19: 00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)
19: 00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)
PAZAR
13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)
16: 00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)
16: 00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)
19: 00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)
PAZARTESİ
20: 00 Galatasaray - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER) - İstanbul
Spor
Kaynak: DHA