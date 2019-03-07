07 Mart 2019, 12:56
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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak. 

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN 

20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

CUMARTESİ 

16: 00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19: 00 Medipol Başakşehir  - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)

19: 00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

PAZAR 

13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)

16: 00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)

16: 00 Çaykur Rizespor  - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)    

19: 00 Beşiktaş  - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

PAZARTESİ 

20: 00 Galatasaray  - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER) - İstanbul Spor
Kaynak: DHA


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