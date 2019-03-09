Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu

- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda Turan, Robinho
FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Eljif, Moses, Soldado - İstanbul
Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
Kaynak: DHA