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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

23.08.2019 09:34 Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti.
Önemli eksikler
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.
Okan Buruk'un ekibi, bu akşam tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fatih Terim Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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