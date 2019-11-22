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Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı tek golle yendi

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.

22.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:45Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı tek golle yendi
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol 'i ağırladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada sol kanattan açılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca kafayla topu Crivelli'ye indirdi. Crivelli'nin yerden yaptığı vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mahmut'un şutu direğin yanından auta çıktı.
34. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Feghouli'nin kafa vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lemina'nın şutunda ceza sahası içinde Adem'in dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
49. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın sol tarafa ceza sahası içine verdiği pasta Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Galatasaray: Okan xx, Mariano x, Ahmet x, Marcao xx, Emre x (Nagatomo dk. 86 ?), Donk xx, Ömer xxx, Lemina xxx, Feghouli xx (Emre Mor dk. 75 x), Babel xx, Adem xx (Belhanda dk. 86 ?)
Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nzonzi
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx (Berkay dk. 73 x), Mahmut xx (Guldbrandsen dk. 60 xxx), İrfan Can xxx (Arda Turan dk. 87 ?), Visca xxx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Veira, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Guldbrandsen (dk. 78) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Babel, Adem, Lemina (Galatasaray), İrfan Can, Mahmut, Caiçara (Başakşehir)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ömer Bayram, Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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