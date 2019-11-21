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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:34Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol , Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.

Fatih Terim Stadı, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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