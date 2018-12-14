Medipol Başakşehir, Galatasaray Maçına Hazır

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadının yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

MÜCADELE 19:00'DA OYNANACAK

Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.