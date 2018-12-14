14 Aralık 2018, 19:31
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Medipol Başakşehir, Galatasaray Maçına Hazır

Medipol Başakşehir, Galatasaray Maçına Hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadının yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

MÜCADELE 19:00'DA OYNANACAK

Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul,Galatasaray,Başakşehir
14 Aralık 2018 Cuma 19:31



YORUMLAR (2)
MÜMTAZ: Başşakşehir yener
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ERENDERDİÇOK: Güzel bir maç olmasını iki takıma başarılar diliyorum Galatasaray biraz ağırbasıyor bu maçta kazanır diyorum.
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