Medipol Başakşehir - Galatasaray Maçının 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir
sahasında Galatasaray
'ı konuk edecek. 3'üncü İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk
düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz
ve Osman Gökhan Bilir
yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu
, İrfan Can
, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Bajic
GALATASARAY: Muslera
- Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren - İstanbul
Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56