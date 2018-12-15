15 Aralık 2018, 17:56
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Medipol Başakşehir - Galatasaray Maçının 11'leri Belli Oldu

Medipol Başakşehir - Galatasaray Maçının 11

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Bajic

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren - İstanbul Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56



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