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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:26Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor

Kaynak: AA

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