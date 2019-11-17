Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Spor Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.