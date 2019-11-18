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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:28Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.
Kuvvet ve devamlılık çalışmasıyla süren idmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor

Kaynak: AA

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