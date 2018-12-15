Abdullah Avcı, 'Başakşehir Kollanıyor' İddialarına Cevap Verdi!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yolundaki rakipleri ile puan farkını korumayı başardıklarını söyledi. Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşma ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün derbi maçı oynadık. Lideriz, 8 puan öndeyiz, 68 dakika top oyunda kalmış bu çok güzel bir şey. Derbi standartlarının üzerinde bir oyundu. İkinci yarı itibarıyla pas sayısını arttırarak, saha dağılımını doğru yaparak, rakipten fazla topa sahip olup, daha fazla pozisyona girdik. Oyunun gücünü ikinci yarı net bir şekilde gösterdik. Galatasaray takımı şiddeti baskı yapıyordu evinde, pasla bu baskıyı kırdık. Bazen erken final pası attık. Son şampiyonla berabere kaldık. Kazansak da kaybetsek de lig bitmiyordu. Oyuncularım maçın genelinde doğru işler yapmaya çalıştılar. Oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Geçen hafta ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilemiştik, puan farkını koruyarak, önümüzdeki son maçı kazanarak ilk yarıyı sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyoruz."

"LİGİN EN FAZLA TOPA SAHİP OLAN TAKIMIYIZ"

Deneyimli teknik adam, "Kamuoyunda Medipol Başakşehir kollanıyor algısı olduğu iddia ediliyor. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?" sözleri üzerine ise şu ifadeleri kullandı: "Bunun cevabını oynanan oyun, oyun kalitesi veriyor. Bugün Türkiye'de ya da Avrupa'da bazı istatistiklere baktığınızda, ligin en fazla topa sahip olan, en fazla ceza sahasına giren, en fazla pas yapan takımı durumundayız. Geçen yıl 34 hafta yarışın içinde vardık. Destekten, şampiyon olduk mu? Olsaydık herhalde o zaman olurduk. Sahada emek veriliyor. Türk futbolunda bu senaryolarda takılıp kalacaksak bir gram mesafe kat edemeyiz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben ve ekibim bunun dışarıda saygısını alıyoruz."