Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı bilet fiyatları ne kadar? Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı 02 Mart 2020 Pazartesi, 20:00'de başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı hakemi:

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

ALPASLAN DEDEŞ(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

FERHAN KESTANLIOĞLU(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP Alt Tribün: 150 TL

VIP Üst Tribün: 75 TL

Maraton Alt: 30

Maraton Üst: 25

Kale Arkası: 15 TL

Misafir Tribün: 19 TL

Kadın ve öğrenci taraftarlar için indirimli fiyatlar;

VIP Tribün: 50 TL

Kale Arkası: 5 TL

Maraton Tribün: 10 TL