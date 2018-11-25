Medipol Başakşehir, Göztepe Deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir
, yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bornova
Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Bülent Yıldırım
yönetecek.
Ligdeki ilk 12 maçında 27 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.
İlk 12 hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Göztepe ise 18 puana sahip.
Kadroda 3 eksik
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia
ve Alparslan Erdem
bu maçta da forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir
de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.
Bornova,Başakşehir
25 Kasım 2018 Pazar 08:42