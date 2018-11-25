Medipol Başakşehir, Göztepe Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı yanında bulunan sahada gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia
'nın katılmadığı antrenmanda, Alparslan Erdem
'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Göztepe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.
25 Kasım 2018 Pazar 13:11