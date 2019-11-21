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Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

21.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:44Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor
Medipol , Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Medipol Başakşehir, 11. hafta sonunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip. Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde haftaya 5. sırada girdi.
Eksik yok
Turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.
Dokuz maçtır kaybetmiyor
Sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ligde oynadığı 9 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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