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Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

13.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:24Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor
Medipol , Süper Lig'de 22. hafta maçında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile 1-1 beraber kalan turuncu-lacivertli takım, haftaya 40 puanla üçüncü sırada girdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanan Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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