30 Mart 2019, 18:48
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Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 2. Lig ekibi Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Medipol Başakşehir, milli ara sebebiyle oluşan boşluğu hazırlık maçıyla değerlendirdi. TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, özel maçta Başakşehir'i 2-1 yendi.

Attamah, Kudriashov, Clichy, Elia ve Demba Ba gibi önemli isimlerle rakibinin karşısına çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi beklenilen performansı gösteremedi.

Demba Ba'nın golüyle öne geçen Başakşehir, 45'te ve 50'de gelen gollere engel olamayarak sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Pendikspor, Başakşehir, Spor



YORUMLAR (4)
1453: TURUNCU BAŞAK SENİ. . . . HAKEMLER OLMAYINCA OLMUYOR DEĞİL Mİ??? BİRİLERİNİN GÖNLÜNDEN NE KADAR ŞAMPİYON GEÇSEN DE BELKİ OLSAN DA BENİM GÖZÜMDE HİÇ BİR ZAMAN GERÇEK BİR ŞAMPİYON OLAMAYACAKSIN. . . . . . . . . . .
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KURD: Bunlar topun yuvarlak olmamasindan kaynaklaniyor me..
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KUZU: Bunlar siyonist oyunu meeee
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KOYUN: BUNLAR DIŞ GÜÇLERİN OYUNU MEEE
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