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Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

28.08.2019 13:28 Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdüğü idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Başakşehir, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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