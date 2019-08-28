Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül
Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdüğü idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.