Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi - Spor

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak üzere Antalya'ya geldi.

05.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:10 Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi
Medipol , sezonun ikinci yarısına hazırlanmak üzere 'ya geldi.
Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük devre arası izni bitti. Bu sabah Antalya'ya gelen Medipol Başakşehir, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki İstanbul temsilcisinin kamp kadrosunda izinli olduğu bildirilen Arda Turan yer almadı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gelen Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.
İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını ise 18 Ocak'ta evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.

Başakşehir, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:40   Giresunspor'da transfer çalışmaları - Spor
14:40   Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı - Spor
14:39   10'uncu Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı - Spor
14:31   Antalyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Spor
14:30   Denizlispor laktat testinden geçti - Spor
14:12   Mauricio Isla, Gala Caldirola ile dünya evine girdi - Spor
13:08   Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı - Spor
12:25   Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok - Spor
11:57   Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok - Spor
11:40   Faouzi Ghoulam ile Watford, Monaco ve Marsilya ilgileniyor - Spor
5.01.2020 14:46:08