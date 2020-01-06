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Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

06.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:37 Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını 'te sürdüren , akşam antrenmanı gerçekleştirdi. 

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı. 

TURUNCU LACİVERLİLERDE 6 EKSİK

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. 

Turuncu lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



Başakşehir, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: DHA

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