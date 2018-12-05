Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor
sahasında Medipol Başakşehir
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar: 32. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren ve kaleci Ahmet Sabri ile karşı karşıya kalan Visca, pasını Soner'e aktardı. Bu oyuncunun şutu yan ağlarda kaldı. 36. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Anderson'un şutu, kaleci Volkan'ın kucağında kaldı. 53. dakikada Anderson'un pasında soldan rakip ceza sahasına girmek isteyen Kosecki, Gökhan İnler tarafından yere indirilince karşılaşmanın orta hakemi Arda Kardeşler
, penaltı gösterdi. Atışı kullanan Orhan Taşdelen
topu ağlara yolladı. 1-0.
56. dakikada Berk ile duvar pası yapan Kosecki'nin sert şutunda kaleci Volkan topu güçlükle kornere çeldi. 61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kosecki'nin yerden vuruşunda kaleci Volkan, topu kornere çeldi. 79. dakikada İrfan Can
'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kerim Frei
'in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı. 82. dakikada Manuel da Costa, rakip ceza sahasına yöneldiği anda Hamidou Traore
'nin arkadan sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında da ortalık karıştı. Arda Kardeşler, her iki oyuncuya da doğudan kırmızı kart gösterdi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Edin Visca
'nın vuruşunda kaleci Ahmet Sabri köşeden topu çeldi. 84. dakikada Galip, Gökhan İnler'i ceza sahasında düşürünce hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Edin Visca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx Adana Demirspor: Ahmet Sabri Fener
xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Hamidou Traore xx, Berk Yıldız
xx, Emre Nefiz
xx (Orkan Çınar
dk. 78 x), Anderson xx (Galip Güzel dk. 74 x), Hakan Bilgiç xx, Orhan Taşdelen xx, Batuhan İşçiler xx, Kosecki xx, Boubacar Traore xx Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erkam Develi
, Yiğit Kadıoğlu
, Rüştü Hanlı
, Musa Bulut
Medipol Başakşehir Volkan Babacan
xx, Uğur Uçar
xx (Caiçara dk. 76 x), Attamah xx, da Costa x, Karim Hafez x, Edin Visca xx, Gökhan İnler x, Kerim Frei xx, Milos Jojic x (Bajic dk. 66 x), Soner Aydoğdu
x (İrfan Can dk. 66 x), Adebayor
x Yedekler: Mert Günok
, Mahmut Tekdemir
, Yusuf Avcılar
, Salim Farsak, Kutay Pekşen Goller: Orhan Taşdelen (dk. 54 pen.) (Adana Demirspor), Edin Visca (dk. 85 pen.) (Medipol Başakşehi) Kırmızı kartlar: Hamidou Traore (Adana Demirspor), Manuel da Costa (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Jakub Kosecki (Adana Demirspor), Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Arda Kardeşler,Başakşehir,Adana Demirspor
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:11