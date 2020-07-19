Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı

Kayserispor'u yenerek şampiyonluğa uzanan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı.

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Topal, bu zaferin ardından üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu ve tarihe geçti.

Milli futbolcu, 2007-08 sezonunda Galatasaray ile, 2013-14 sezonunda ise Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmıştı.