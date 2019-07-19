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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

19.07.2019 13:50 Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Salzburg şehrindeki kampın 12. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı oldukça neşeli geçti.
Takımın Brezilyalı oyuncuları Robinho ve Marcio Mossoro, neşeli hareketleri ve şakalarıyla idmanı eğlenceli bir hale getirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve kuvvet çalışması ile devam etti. Antrenman, koşuyla sona erdi.
Tedavileri sona eren Demba Ba ve Fredrik Gulbrandsen takımla çalışırken, Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah, idmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: AA
Başakşehir, Avusturya, Salzburg, Sabah, Spor

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