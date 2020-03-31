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Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Caiçara'dan 1000 aileye gıda yardımı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

31.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:54
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Caiçara'dan 1000 aileye gıda yardımı
Medipol Başakşehir 'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.
Caiçara, eski takım arkadaşı Göztepeli Marcio Mossoro'nun yardım davetini kabul ettiğini açıklayarak, sosyal medya hesaplarında, "Dayanışma teklifini kabul ediyorum Mossoro kardeşim. Ben ve ailem de bu zamana kadar Türk halkı tarafından çok iyi bir şekilde ağırlandık. Şimdi sıra bana geldi. Bunun karşılığında ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya hazırım." paylaşımını yaptı.
Caiçara, açıklamasında, Kızılay'a yapacağı bu yardıma katılması için takım arkadaşları Robinho ve Carlos Ponck ile Demir Grup Sivasspor'da forma giyen vatandaşı Fernando'ya da davette bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Marcio Mossoro, Başakşehir, Spor
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Haberler ›› Spor ››Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Caiçara'dan 1000 aileye gıda yardımı - Spor
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