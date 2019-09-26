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Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

26.09.2019 09:34Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12'nci sırada giriyor.
Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Fatih Terim Stadı, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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