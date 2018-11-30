Medipol Başakşehir'in Konuğu Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında lider Medipol Başakşehir
, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor
ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy
yönetecek.
Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 13 hafta sonunda 30 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.
İlk 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor ise 15 puanla 12. durumda yer alıyor.
Kadroda 4 eksik
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia
ve Alparslan Erdem
bu maçta forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları İrfan Can
Kahveci ile Manuel da Costa da Demir Grup Sivasspor müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.
Sarı kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir
ise bu mücadelede forma giyebilecek.
İstanbul,Sivasspor,Başakşehir