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Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin kazananı ile play-off oynayacak.

05.08.2019 13:24 Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin kazananı ile play-off oynayacak.
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda  Yunan ekibi Olympiakos'u elemesi durumunda Rus ekibi Krasnodar - Portekiz ekibi Porto mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



Olympiakos, Başakşehir, Krasnodar, Spor

Kaynak: DHA

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