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Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Yunan ekibi Olympiakos oldu.

30.07.2019 23:38 Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Yunan ekibi Olympiakos oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile Çekya ekibi Viktoria Plzen Karaiskakis Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos; 51, 70, 73 ve 82'ikinci dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı ve Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
Yunan ekibinde, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena, 66 dakika sahada kaldı.
Eşleşmenin ilk maçı 7 Ağustos'ta İstanbul'da; rövanş ise 13 Ağustos'ta Pire'de oynanacak.



Başakşehir, Olympiakos, Spor

Kaynak: DHA

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