Haberler » Spor » Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı - Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde Santa Clara'yı 4-0 yendi.

17.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:02Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı
Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Birinci Futbol Ligi'nde Santa Clara'yı 4-0 yendi.
Portekiz liginin 14. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Santa Clara ile karşılaştı.
Sporting Lizbon, 40 ve 47. dakikalarda Luiz Phellype, 54. dakikada Yannick Bolasie, 60. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 26 yapan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 13 puan arkasında 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat 2020'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Portekiz, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:24 Mehmet Özdilek: Konsantrasyonumuz yüksekti - Spor
00:24 Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik - Spor
00:09 Ünal Karaman'a tepki: "Bu takım neden oynamıyor" - Spor
00:09 Okan Buruk: "Saygı duyuyorum, bizi uyuttular" - Spor
00:02 Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı - Spor
23:17 Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! - Spor
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Spor
22:36 Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası - Spor
22:36 Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı! İşte puan durumu - Spor
22:04 Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Spor
17.12.2019 01:05:33