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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.

30.07.2019 23:41
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu. İlk maç 6-7 Ağustos, rövanş maçı ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

7 TAKIM TUR ATLADI

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.


Olympiakos, Başakşehir, Avrupa, Spor

YORUMLAR (1)
YOZGATLI ŞEVKİ: Ne olacak 4 de Başak''a çekerler. Türk futbolu ölmüştür, buyrun cenaze namazına.
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