16.07.2019 23:27
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Medipol Başakşehir'in yeni transferi Azubuike kampa katıldı

Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike, turuncu-lacivertli takımın Avusturya kampına katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike, turuncu-lacivertli takımın Avusturya kampına katıldı.
Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu vize sorunu nedeniyle çalışmalarını İstanbul'da bireysel olarak sürdürüyordu.
Vize sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg'daki kampa katıldı.
Takımın akşam antrenmanından sonra gerçekleştirilen barbekü partisine katılan Azubuike, teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sıcak bir şekilde karşılanan Azubuike, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
Okechukwu Azubuike, Başakşehir, Avusturya, Spor

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