27 Mart 2019, 21:10
»»

Medipol Başakşehir'in Yıldızı Demba Ba: Ay'a Gidilmedi, Bu Bir Kurmaca

Medipol Başakşehir'in başarılı forveti Demba Ba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ba, "ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" dedi.

Başakşehir forması giyen Demba Ba, insanlığın Ay'a çıktığına inanmadığını söyledi. ABD'li Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay gemisi ile Ay'a gitmiş ve Ay'a ayak basan ilk insan olmuştu. Ancak bu bilgi, Demba Ba'yı tatmin etmiyor.

Demba Ba, ABD'nin 2024 yılında Ay'a tekrar astronot gönderme planları yaptığı haberleri üzerine bir paylaşım yaptı ve Armstrong'un Ay'da çekilen karesinin "sahte" olduğunu söyledi.

"FOTOĞRAF HOLYWOOD STÜDYOLARINDA ÇEKİLDİ"

Senegalli golcü, "ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Ay'da atmosfer yok, bu yüzden rüzgar da olamaz. O zaman bayrak neden dalgalanıyor? Bu fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Başakşehir, Demba Ba, Spor



YORUMLAR (33)
PİREKAZİ: Adamlar teknolojide türkiyenin 50 yıl önündeler.biz şuanda ABD nin 1969 daki teknoloji çağındayız
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
DOĞRU: Adam doğru söylüyor araştırma yaparsanız gidilmedigini ve hepsinin bir düzmece olduğunu anlarsınız
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
HAKAN GÜMÜŞ : Dikkat Amerika 1969 yılında aya gitti mi ?gitmedimi . Bilenler iyice araştırma yapanlar şunu çok net biliyor o zamanlar Amerika İle .sscb arasında bir uzay yarışı vardı ve her adımda SSCB Amerika ya üstünlüğü vardı Amerikalılar her konuda korkar olmuştu ürküyorlardı SSCB den ve o kadar ezildiler ki Amerikalılar ne pahasına olursa olsun aya gidilecekti . Kesinlikle Rusyaya üstünlük kurmak içim başka hiç bir seçenekleri yoktu Rusya uzaya uydu bıraktı ve uydunun yaydığı sinyalli Amerikalılar duyabiliyor du ama bu sinyalin anacını görevini bilmedikleri için ölesiye korkan ve tedirginlik güvensizlik içinde yaşayan bir millet düşünün . Demem şu kı orijinal aya iniş filmleri kayıp olmuş nunu sana açıkları yanı şaibeler var bu kadar çok gergin bir zamanda herşey olmuş olabilir Almanlar da steroidi geliştirdiler ve düzinelerce olimpiyat madalyası kazandılar kimsenin ruhu duymadı hepimize yedirdiler vs va ihtimalleri göz ardı eden insanlar araştırma dan yoksun bilinç siz kişilerdir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DORUK: ABD bizi kıskanıyor dememiş mi. Hayret
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
EROL: marsada bir sey yollanmadi oyle yerler amerikada dolu marsta zanedersin kendini dunya da duz olmasina inananlar bir gunese bakin bir de aya onlar yuvarlak dunya neye degil oyle dusun duz olmus olsa kutuplar olamaz o kadardoz olmus olsa kisin gunesten uzaklastigina her yer buz olur
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın