Medipol Başakşehir'in Yıldızı Demba Ba: Ay'a Gidilmedi, Bu Bir Kurmaca

Başakşehir forması giyen Demba Ba, insanlığın Ay'a çıktığına inanmadığını söyledi. ABD'li Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay gemisi ile Ay'a gitmiş ve Ay'a ayak basan ilk insan olmuştu. Ancak bu bilgi, Demba Ba'yı tatmin etmiyor.

Demba Ba, ABD'nin 2024 yılında Ay'a tekrar astronot gönderme planları yaptığı haberleri üzerine bir paylaşım yaptı ve Armstrong'un Ay'da çekilen karesinin "sahte" olduğunu söyledi.

"FOTOĞRAF HOLYWOOD STÜDYOLARINDA ÇEKİLDİ"

Senegalli golcü, "ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Ay'da atmosfer yok, bu yüzden rüzgar da olamaz. O zaman bayrak neden dalgalanıyor? Bu fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" ifadelerini kullandı.

(Sporx)