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Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:22 Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır
Medipol , Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için bugün Kayseri'ye gidecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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