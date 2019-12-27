Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır - Spor

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:52 Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır
Medipol , Süper Lig'in 17. haftasında yarın 'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:54   Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - Spor
21:54   Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
21:51   Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret - Spor
21:51   Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: "Eyyam yapsana" - Spor
21:47   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
21:46   Giray Bulak: "3 pozisyon verdik 2'si gol oldu" - Spor
21:20   Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Spor
21:03   Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi - Spor
20:25   Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi - Spor
18:11   Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi - Spor
27.12.2019 22:01:34