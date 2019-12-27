Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

Medipol Başakşehir
, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa
'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.